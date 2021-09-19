На польско-белорусской границе обнаружили бездыханные тела трех человек

Погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты

"Сегодня, 19 сентября, в приграничном районе с Беларусью обнаружены тела трех человек. Дальнейшие действия по этому делу осуществляет прокуратура”, - сообщили в ведомстве.

Позже пресс-секретарь польской пограничной службы Анна Михальская сообщила, что погибшими, вероятно, являются нелегальные мигранты.

Кроме того, в воскресенье польские пограничники информировали, что группа нелегальных мигрантов в количестве восьми человек погрязла в болоте в районе населенного пункта Пеньки Подляского воеводства вблизи границы с Беларусью. Семеро из восьми мигрантов попали в больницы региона. Среди них есть граждане Сирии и один гражданин Конго.

Напомним, в начале сентября президент Польши Анджей Дуда подписал распоряжение о введении чрезвычайного положения в 183 населенных пунктах Подляского и Люблинского воеводств, которые граничат с Беларусью, в связи с миграционным кризисом.