На пляжах в Британии нашли почти тонну кокаина стоимостью более 80 млн фунтов

Наркотики на британском побережье NCA

Сейчас правоохранители не знают, куда именно направлялись наркотики

На побережье графства Восточный Сассекс местные наткнулись на две партии кокаина общим весом около 960 кг и стоимостью около 80 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам преступности (NCA).

Согласно сообщению, на двух пляжах обнаружили две партии пакетов, что были завернуты в водонепроницаемые мешки и прикреплены к спасательным жилетам, чтобы таким образом держаться на плаву.

Находку обнаружили прохожие и обратились в местную полицию. Сотрудники Национального агентства начали расследование. Образцы, взятые из найденного груза, показали положительный результат на кокаин, но теперь специалисты проведут полную судебную экспертизу.

Новости по теме: В Испании задержали украинских моряков: На их судне обнаружили 18 тонн наркотиков

Как отмечается, общий вес найденных наркотиков составляет около 960 килограммов. По ценам черного рынка такое количество кокаина стоит около 80 млн фунтов стерлингов (более 3 млрд грн, - ред.)

По мнению сотрудников Национального агентства по вопросам преступности, наркотики могут поступать из Южной Америки, но пока неизвестно, как они попали на берег Британии.

Напомним, ранее в порту Гамбурга немецкие таможенники обнаружили в пяти контейнерах рекордную для ЕС партию наркотиков - более 16 тонн кокаина.