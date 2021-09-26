На парламентских выборах в Германии побеждает Социал-демократическая партия

Парламентские выборы в Германии Укринформ

Ее возглавляет кандидат в канцлеры Олаф Щольц с 26% голосов

На парламентских выборах в Германии по предварительным данным, согласно опросу телеканала ZDF, побеждает Социал-демократическая партия Германии во главе с кандидатом в канцлеры Олафом Щелчком с 26%. Об этом сообщил корреспондент "Укринформу".

Как отмечается, консерваторы потеряли 8,9% по сравнению с предыдущими выборами в 2017 году. Эсдеки прибавили 5,5% и смогли удержать небольшое отступление от ближайших конкурентов - консерваторов, получивших 24%.

А партия "Союз90/Зеленые" пришла третьей с 14,5%, получив на 5,6% больше, чем в прошлый раз.

За Свободную демократическую партию проголосовали 12% избирателей, это на 1,3% лучше, чем на прошлых выборах.

Однако, Левые с 5% едва попали в Бундестаг, они ухудшили свой результат на 4,2%.

Также правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 10%, на 2% меньше, чем 4 года назад.

Как известно, к выборам были допущены 47 партий, из них 14 – впервые. Было зарегистрировано рекордное количество претендентов на места в Бундестаге – 6211. Самому младшему из них 18 лет, самому старшему – 91.

Кроме этого, женская доля составляет всего 33%.

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Напомним, что ранее в Германии сегодня утром стартовали выборы однопалатного органа народного представительства ФРГ. В 08:00 по местному времени (09:00 по киевскому) открылись более 60 тысяч избирательных участков. По оценкам экспертов, количество депутатов Бундестага 20-го созыва могло превысить 900 человек.