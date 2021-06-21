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На парламентских выборах в Армении победила партия Пашиняна

Никол Пашинян Фото из открытых источников

Явка на выборах составила 49,4%

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" победила на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов со всех 2008 участков. Об этом сообщает Aravot.

По данным ЦИК Армении, после подсчета 1 миллиона 281 563 бюллетеней партия Пашиняна набрала 53,92% (687 251 голос избирателей).

Блок экспрезидента страны Роберта Кочаряна "Армения" оказался на втором месте с 21,04% голосов избирателей (268 165).

Блок экспрезидента Армении Сержа Саргсяна "Честь имею" набрал 5,23%.

Партия "Процветающая Армения" - 3,96%.

Избирательный порог для партий в Армении составляет 5%, для блоков - 7%.

Новости по теме: Премьер Армении Пашинян объявил дату внеочередных парламентских выборов

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ушел в отставку, однако продолжит исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов.

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