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На острове Пальма произошло мощное землетрясение, обрушилась часть конуса вулкана

Фото из открытых источников

Также там продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха

На канарском острове Пальма произошло самое мощное землетрясение за последние полтора месяца. Об этом сообщает "El Pais".

Как отмечается, специалисты оценили магнитуду в 4,9, глубина очага - 38 км

Также известно, что главный конус вулкана вновь обрушился, о чем сообщил Вулканологический институт Канар.

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Как сообщалось ранее, на канарском острове Ла-Пальма уже более месяца продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Токсичный воздух от него уже достиг Украины. По информации синоптиков, угроз пока нет. Превышение концентраций SO2 наблюдается не в приземном слое атмосферы, а на значительных высотах-10-15 км.

 
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