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На острове Ла-Пальма вулкан извергает породы, которым более 2 миллионов лет

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма Фото из открытых источников

Власти острова эвакуировали еще 300 человек к домам которых, подступает лава

С испанского острова Ла-Пальма, где почти месяц продолжается масштабное извержение вулкана Кумбре-Вьеха, эвакуировали еще 300 человек. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, лава уже уничтожила более 600 га земли и 1,5 тысячи зданий, в том числе цементный завод, что привело к выделению токсичного пара в воздух. Поток лавы накрыл также плантацию бананов и авокадо, от которых зависит экономика острова.

Кроме того, уже 6,2 тыс. жителей острова из 85 тыс. покинули свои жилища навсегда.

В свою очередь, вулканолог Высшего совета научных исследований Испании (CSIC) Висенте Солер рассказал, что Кумбре-Вьеха начал извергать породы возрастом более 2 млн лет.

"Вулкан на острове Ла-Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования островов, то есть 2 миллиона лет назад", — отметил ученый.

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Как сообщалось ранее, вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.

Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.

Испания выделит 206 млн евро на помощь пострадавшим от извержения вулкана острову Ла-Пальма. Кроме этого, правительство объявило остров зоной бедствия.

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