На острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана: Разрушила 1000 домов

Потоки лавы усилились после ряда землетрясений в течение последних дней

На Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова. Об этом сообщает Associated Press .

Согласно сообщению, сегодня, 10 октября, жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - констатировал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

В то же время, несмотря на новый поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они и так находятся в безопасной зоне.

Как сообщалось ранее, вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.

Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.

Испания выделит 206 млн евро на помощь пострадавшим от извержения вулкана острову Ла-Пальма. Кроме этого, правительство объявило остров зоной бедствия.