На острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана: Разрушила 1000 домов
Потоки лавы усилились после ряда землетрясений в течение последних дней
На Канарском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха после ряда землетрясений, которые на днях всколыхнули Канарские острова. Об этом сообщает Associated Press.
Согласно сообщению, сегодня, 10 октября, жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.
"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - констатировал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.
В то же время, несмотря на новый поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они и так находятся в безопасной зоне.
Как сообщалось ранее, вулкан Кумбре Вьеха начал свое извержение 19 сентября и разрушил более 900 зданий.
Из домов на острове было эвакуировано около 6 тысяч человек из примерно 83 000 жителей. В частности было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.
Испания выделит 206 млн евро на помощь пострадавшим от извержения вулкана острову Ла-Пальма. Кроме этого, правительство объявило остров зоной бедствия.