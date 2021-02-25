На острове Борнео заново открыли уникальную птицу: Она "пряталась" от людей 170 лет

Чернобровая мышиная тимелия Фото Panji Gusti Akbar et al., BirdingASIA, 2021

Это чернобровая мышиная тимелия

На индонезийском острове Борнео нашли чернобровую мышиную тимелию, которую не видели в течение 170 лет. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на статью BirdingASIA.

Как отмечается, в октябре 2020 года двум индонезийцам удалось сфотографировать этот уникальный вид птиц. Последнее упоминание о нем датировалось 1840 годом, а единственным экземпляром чернобровой мышиной тимелии был экспонат в музее. Эту птичку обнаружили на Борнео во время экспедиции под руководством немецкого геолога Карла Шванера.

При этом добавляется, что ни одна азиатская птица не была в небытии так долго. По данным некоторых орнитологов, она давно могла вымереть.

Обнаруженная птичка имеет характерную серый и коричневый окрас, а также отличается утолщенным клювом, идущим через глаз черной маской.

Ученые планируют отправиться в места обитания птицы после снятия коронавирусных ограничений, чтобы выяснить примерную численность вида, его распространение и природоохранный статус.

Новости по теме: В Африке обнаружили новый вид вымершей морской рептилии: Ее зубы напоминают пилу

Ранее сообщалось, что в Индии ученые нашли новый род рыб. Его представители не имеют глаз и плавников.