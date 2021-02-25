На острове Борнео заново открыли уникальную птицу: Она "пряталась" от людей 170 лет
Это чернобровая мышиная тимелия
На индонезийском острове Борнео нашли чернобровую мышиную тимелию, которую не видели в течение 170 лет. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на статью BirdingASIA.
Как отмечается, в октябре 2020 года двум индонезийцам удалось сфотографировать этот уникальный вид птиц. Последнее упоминание о нем датировалось 1840 годом, а единственным экземпляром чернобровой мышиной тимелии был экспонат в музее. Эту птичку обнаружили на Борнео во время экспедиции под руководством немецкого геолога Карла Шванера.
При этом добавляется, что ни одна азиатская птица не была в небытии так долго. По данным некоторых орнитологов, она давно могла вымереть.
Обнаруженная птичка имеет характерную серый и коричневый окрас, а также отличается утолщенным клювом, идущим через глаз черной маской.
Ученые планируют отправиться в места обитания птицы после снятия коронавирусных ограничений, чтобы выяснить примерную численность вида, его распространение и природоохранный статус.
Ранее сообщалось, что в Индии ученые нашли новый род рыб. Его представители не имеют глаз и плавников.