К счастью, никто не пострадал.
От большего бедствия спасло то, что под этой трибуной был контейнер, который не дал провалиться трибуне глубже.
Власти города Неймеген, которому и принадлежит стадион, уже пообещали провести расследование.
Кроме этого, сообщается, что после матча вблизи стадиона произошли столкновения болельщиков с полицией.
Было задержано около 20 человек. Из-за этого футболистов Витесса и болельщиков долго не выпускали со стадиона.
Напомним, ранее в штате Алабама на стадионе Ладд-Пибльз в Мобиле в последней четверти матча между школьными командами по американскому футболу прозвучала стрельба. Несколько человек госпитализированы, один - в критическом состоянии.