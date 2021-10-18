К счастью, никто не пострадал.

От большего бедствия спасло то, что под этой трибуной был контейнер, который не дал провалиться трибуне глубже.

Власти города Неймеген, которому и принадлежит стадион, уже пообещали провести расследование.

Кроме этого, сообщается, что после матча вблизи стадиона произошли столкновения болельщиков с полицией.

Было задержано около 20 человек. Из-за этого футболистов Витесса и болельщиков долго не выпускали со стадиона.

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Напомним, ранее в штате Алабама на стадионе Ладд-Пибльз в Мобиле в последней четверти матча между школьными командами по американскому футболу прозвучала стрельба. Несколько человек госпитализированы, один - в критическом состоянии.