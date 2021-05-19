На Мальдивах заявляют об угрозе исчезновения островов

Мальдивы являются наиболее уязвимыми к изменению климата

К концу XXI века Мальдивы могут исчезнуть с поверхности Земли, если не начать эффективно бороться с изменениями климата. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на министра окружающей среды, изменения климата и технологий Аминат Шауну.

По ее словам, Мальдивы могут исчезнуть до конца века, "если мир не будет действовать быстро и слаженно в борьбе с изменением климата".

Шауна сказала, что если уничтожение экологии будет продолжаться нынешними темпами, страна исчезнет к 2100 году.

"Изменение климата - реальная угроза, и мы являемся самой уязвимой страной в мире", - заявила чиновник.

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Ранее президент США Джо Байден пообещал, что Соединенные Штаты возглавят мировую борьбу с изменением климата.