На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел: Есть угроза извержения

Вулкан Эбеко на Курилах Фото из открытых источников

Высота выброса пепла составила около двух километров

На Курильских островах проявил повышенную активность вулкан Эбеко. По мнению вулканологов, вероятность извержения остается высокой. Об этом со ссылкой на российских ученых, которые занимаются вулканами, сообщает ТАСС.

Как отмечается, причиной интереса вулканологов и сейсмологов к Эбеко поясняется тем, что вулкан осуществил пепловый выброс. Его высота составила около двух километров. А шлейф после этого растянулся на десять километров на юг.

Вулкан Эбеко выбросил столб пепла Flickr

Позже был объявлен оранжевый код опасности для авиации, что обозначает высокие шансы извержения.

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Напомним, 14 июля на острове Сицилия в Италии вновь произошло извержение вулкана Этна. Облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте в шесть километров вблизи Катании. Также было зафиксировано извержение лавы.