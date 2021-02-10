На Кубе выпустили собственную вакцину от коронавируса

Врачи рекомендуют все же вакцинироваться Фото из открытых источников

Но сейчас она готовится к прохождению третьей фазы испытаний

На Кубе выпустили партию собственной вакцины от коронавируса Soberana 02. Выпущено 150 тысяч доз. Об этом сообщает телеканал Telesur.

Известно, что вакцина только готовится к прохождению третьей фазы испытаний. Массовое исследование препарата начнется в марте этого года, прививки сделают 42 тысячам пациентов.

В ближайшее время также планируют выпустить такое же количество доз этой вакцины.

На Кубе за период пандемии коронавируса зафиксировали 27 592 случая заражения, 216 человек скончались.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз разрешил Польше перепродать Украине 1,2 миллиона доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 производства компании AstraZeneca.