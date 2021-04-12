На Корсике нашли позднеримские захоронения в амфорах

Некрополь открыли непосредственно вблизи Церкви Непорочного Зачатия, построенной в 1893 году

Фото из открытых источников

Археологи обнаружили вблизи церкви в Л'Иль-Русс на западном побережье французского острова Корсика специфический позднеримский некрополь. Об этом говорится на портале The History Blog.

Большинство из 40 могил, обнаруженных в склепе, представляют собой необычные захоронения в амфорах-гробах.

Также в этом некрополе нашли несколько "черепичных" захоронений, в которых на покойников клали переработанную обрезную черепицу и стыковые покрытия.

Некрополь открыли непосредственно вблизи Церкви Непорочного Зачатия, построенной в 1893 году.

Свидетельства из некрополя показывают, что римский город все еще мало прочные торговые связи с Северной Африкой. Амфоры из захоронений в основном делали в Карфагене, который к тому времени уже был римской провинцией, они были основным источником импорта вина и оливкового масла на Корсику в IV веке н. э.

Погребального инвентаря или погребальных приношений ученые не обнаружили. Могилы ориентированы с запада на восток, головы на западную сторону, ступни на восток.

Ученые отмечают, что есть данные о поселениях в этом месте людей, что достигает эпохи неолита, а финикийская колония Агилла была основана на этом месте до 1000 года до нашей эры. После падения финикийского Тира в 6 веке до н. э. поселение перешло под власть Карфагена. Это закончилось римским завоеванием Корсики во время Первой Пунической войны в 238 г. до н. э. Агилла стала римским городом Рубика Рочега на следующие 600 лет.

После падения Западной Римской империи Рубика Рочега была заброшена вплоть до основания поселения л'иль-Русс в середине XVIII века.

Ранее сообщалось, что в провинции Измир на западе Турции во время незаконных раскопок нашли раннехристианский монастырь времен Римской империи и уникальные мозаики.