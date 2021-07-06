В авиакрушении российского Ан-26 на Камчатке никто не выжил

Фото с места крушения Ан-26 Telegram / Камчатка №1

Самолет Ан-26, предположительно, врезался в береговую скалу неподалеку от поселка Палана, где спасатели нашли обломки самолета

Все пассажиры и экипаж российского пассажирского самолета Ан-26, который, по предварительным данным, разбился на Камчатке от удара о скалу, погибли. Об этом сообщают ТАСС и "РИА Новости".

Как отмечается, Ан-26, предположительно, врезался в береговую скалу неподалеку от поселка Палана, где спасатели нашли обломки самолета.

По данным Тихоокеанского флота, одна часть фюзеляжа Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море примерно в 4 км от побережья и аэропорта Паланы.

"Возможной причиной аварии Ан-26 мог стать сильный боковой ветер. Самолет был технически исправен и в рейс выпущен в соответствии с правилами и требованиями норм безопасности, а все члены экипажа неоднократно летали по данному маршруту", - сказал глава компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

В то же время, по словам губернатора, Ан-26, предположительно, разбился во время захода на второй круг при посадке, была плохая видимость.

Следственный комитет РФ рассматривает несколько версий крушения Ан-26 на Камчатке: неблагоприятная погода, неисправность самолета, ошибка пилотирования.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что на Камчатском полуострове (территория РФ) перестал выходить на связь самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс.

Позже выяснилось, что пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек, перед посадкой упал в море.