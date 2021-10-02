На избирательном участке Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии
Мужчину госпитализировали с серьезным ранением
Активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на одном из избирательных участков. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
Пресслужба Лейбористской партии подтвердила факт нападения и обвиняет в инциденте активиста "Грузинской мечты".
Известно, что пострадавшего сразу госпитализировали в одну из клиник Марнеульского района. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства событий.
По словам родственников пострадавшего, в результате нападения, мужчина получил серьезное ранение.
Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экспрезидента Михеила Саакашвили.
По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.
Однако, в офисе экспрезидента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии, которое ранее обнародовал премьер страны Ираклий Гарибашвили.
Глава офиса Мария Барабаш заявила, что это провокация, чтобы он вышел онлайн.