На избирательном участке Грузии ножом ранили активиста Лейбористской партии

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Мужчину госпитализировали с серьезным ранением

Активиста Лейбористской партии Грузии ранили ножом на одном из избирательных участков. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Пресслужба Лейбористской партии подтвердила факт нападения и обвиняет в инциденте активиста "Грузинской мечты".

Известно, что пострадавшего сразу госпитализировали в одну из клиник Марнеульского района. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства событий.

По словам родственников пострадавшего, в результате нападения, мужчина получил серьезное ранение.

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Напомним, что ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о задержание экспрезидента Михеила Саакашвили.

По его словам, грузинские правоохранители обладали информацией о том, как Саакашвили направляется из Украины в Грузию и его дальнейшие передвижения и на основе этих данных смогли выбрать время, когда для задержания были минимальные помехи.

Однако, в офисе экспрезидента Михеила Саакашвили заявили, что нет доказательств о его задержании в Грузии, которое ранее обнародовал премьер страны Ираклий Гарибашвили.

Глава офиса Мария Барабаш заявила, что это провокация, чтобы он вышел онлайн.