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На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана

Вулкан Кумбре Вьеха, остров Ла Пальма Фото из открытых источников

На острове пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения

На испанском острове Ла Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Об этом сообщает El Mundo.

Согласно сообщению, повышенная сейсмическая активность в этом районе наблюдалась в течение всей недели, поэтому местные власти объявили о закрытии лесных троп на острове.

Кроме того, за последние семь дней было зафиксировано более 21 тысячи подземных толчков.

В частности сегодня, 19 сентября, было зафиксировано 327 землетрясения с максимальной магнитудой 4,2.

Также на острове пришлось начать эвакуацию людей с ограниченной подвижностью из района извержения.

Спасатели предупреждали, что пепел после извержения Кумбре Вьеха может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского, Мильковского, Карагинского, а также Тигильского районов.

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Напомним, на итальянском острове Сицилия в ночь на 10 августа произошло извержение самого активного вулкана в Европе — Этна. Слой вулканического пепла укрыл город, расположенный рядом, а лава растеклась вплоть до подножия.

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