На игре Премьер-Лиги РФ футболисты устроили драку на поле "стенка на стенку"

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В драку включились даже спортсмены, сидевшие на скамейках запасных

Во время игры между московскими "Динамо" и "Спартаком" игроки клубов подрались прямо на футбольном поле. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что во время игры в рамках Премьер-лиги России игроки двух московских клубов подрались на поле.

В одном из эпизодов в конце первого тайма защитник "Спартака" Максимилиано Кофріе получил по ногам удар от хавбека "Динамо" Арсена Захаряна.

После этого началась драка-сначала на Захаряна налетел спартаковец Самеуль Жиго, затем к драке присоединился игрок "Динамо-Москва" Вячеслав Грулев.

После этого футболисты пошли друг на друга "стенка на стенку", в драку включились даже спортсмены, которые сидели на скамейках запасных.

По итогам драки желтые карточки получили капитан "Спартака" Георгий Джикия, Жиго, Захарян и Грулев.

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Ранее сообщалось, что во время матча между киевским "Динамо" и ФК "Александрия" на трибунах произошла драка между болельщиками. Некоторые участники схватки получили травмы.