На греческом острове Эвбея вспыхнул новый пожар

Сейчас ее пытаются затушить четыре самолета и шесть вертолетов

На греческом острове Эвбея начался новый пожар после того, как неделю назад этот остров пылал от огня, который сжег дома и леса. Про это сообщил АР.

Как отмечается, пожар начался к югу от района, который стал эпицентром бедствия.

Сейчас огонь пытаются затушить четыре самолета и шесть вертолетов, а также 23 пожарных автомобилей.

Как известно, предыдущий пожар уничтожил большую часть севера острова и стал одним из крупнейших лесных пожаров в стране.

Напомним, что ранее лесные пожары в Греции сожгли много лесов и домов на северной окраине Афин, а с острова Эвбея неподалеку эвакуировали более 1000 человек. Более 1130 спасенных людей вывезли паромом.