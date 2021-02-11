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На границе с Польшей задержали более сотни украинцев и молдован с фальшивыми документами

Фото из открытых источников

Это самая многочисленная группа людей с поддельными документами, задержанная на протяжении последних лет

В течение нескольких дней на польском пограничном переходе в Медике задержали более сотни граждан Молдовы и Украины, которые хотели воспользоваться фальшивыми разрешениями на труд в Польше. Об этом сообщает Polskie radio

Согласно сообщению, люди хотели пересечь границу на основании биометрических паспортов, а также представили дополнительные документы с информацией об условиях и месте трудоустройства в Польше. 

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"Поскольку целью их приезда должен был быть труд в Польше, они также показали заявления о поручении труда. Проверка показала, что заявления были полностью поддельные. На основе этих документов они должны были работать обслуживающим персоналом в гостиницах и работниками складов в окрестностях Лодзи и на западе Польши. Иностранцы признались в использовании поддельных документов, утверждая, что это для них был пропуск на въезд в страны Европейского Союза", - рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела пограничной службы майор Эльжбета Пикор. 

Как отмечается, иностранцы добровольно согласились на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. Пограничники вернули их в Украину.

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Напомним, недавно в Украине на пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей задержали украинца, которого пять лет разыскивают за умышленное убийство. 

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