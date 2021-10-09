На границе Польши и Беларуси снова слышались выстрелы, - пограничники
Выстрелы раздавались с белорусской стороны границы
Пограничная служба Польши в очередной раз зафиксировала выстрелы на границе со стороны Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Твиттере.
“Патрули пограничников и военнослужащих рапортовали, что прошлой ночью, 8-9 октября, в очередной раз были слышны выстрелы с белорусской стороны границы”,- говорится в сообщении.
Напомним, накануне польские пограничник заявили, что патруль белорусских служб произвел выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с ними патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов.
Никто не пострадал. Возможно, они были намеренно мимо цели. Таких провокаций становится все больше.