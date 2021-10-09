На границе Польши и Беларуси снова слышались выстрелы, - пограничники

Выстрелы раздавались с белорусской стороны границы

“Патрули пограничников и военнослужащих рапортовали, что прошлой ночью, 8-9 октября, в очередной раз были слышны выстрелы с белорусской стороны границы”,- говорится в сообщении.

Пограничная служба Польши

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Напомним, накануне польские пограничник заявили, что патруль белорусских служб произвел выстрелы в сторону бойцов Войска Польского, которые с ними патрулируют границу. Вероятно, они были с применением холостых боеприпасов.

Никто не пострадал. Возможно, они были намеренно мимо цели. Таких провокаций становится все больше.