На Галапагосских островах обрушилась Арка Дарвина

Арка Дарвина на Галапагосах до разрушения Фото из открытых источников

Как отмечается, природный мост разрушен из-за эрозии

На Галапагосских островах в результате естественной эрозии упала Арка Дарвина - одно из самых популярных в мире мест для дайверов. Об этом сообщило Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора в своем Twitter.

"Сообщаем, что сегодня, 17 мая, было сообщено про обвал Дарвинской арки, привлекательного природного моста, который расположен менее чем в километре от главного острова Дарвин, самого северного острова архипелага Галапагос. Это событие стало следствием естественной эрозии", - отметили в ведомстве.

Арка Дарвина на Галапагосах после разрушения Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора

Справка:

Арка Дарвина расположена в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага из 234 островов и отдельных скал. Арка, названная в честь английского ученого Чарльза Дарвина, была сформирована вулканом и является вершиной подводной скалы. Тысячи лет эрозии превратили вершину в природный мост и теперь она же ее и разрушила.

Считается, что ключевыми для его осознания эволюции и естественного отбора стали несколько недель, которые Дарвин провел на Галапагосских островах в сентябре 1835 года.

Здесь он изучал вьюрков - местных птиц, чьи популяции отличаются на разных островах в зависимости от основной пищи. Так ученый пришел к выводу, что похожие виды могут по-разному развиваться от общего предка в соответствии с конкретными условиями на каждом острове.

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Напомним, ранее в Антарктиде на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский", обвалился край ледника. Высота отколотой части составляет около 20 метров, а ширина - 5 метров.