На Гаити ввели военное положение из-за убийства президента

Военное положение на Гаити представляет собой концепцию, эквивалентную состоянию войны

Временный премьер-министр Гаити Клод Жозеф после экстренного заседания Совета министров объявил в стране военное положение из-за убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает Diario Libre .

Как отмечается, военное положение на Гаити представляет собой концепцию, эквивалентную состоянию войны, и поэтому вооруженные силы наделяются преимущественными полномочиями для осуществления репрессий. Во время военного положения действие конституционных гарантий прекращается, в большей или меньшей степени, в зависимости от закона.

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Напомним, в ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити и открыла огонь по лидеру страны и его семье.

Пока неизвестно, кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших говорила на испанском языке.

Как сообщалось, ранее правоохранители Гаити задержали 23 человека, которые готовили государственный переворот и покушение на президента страны Жовенеля Моиза. Среди задержанных был даже судья Верховного суда.