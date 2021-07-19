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На Гаити премьер-министр заявил о своей отставке

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф Фото из открытых источников

Жозеф согласился уйти с поста, передав власть своему оппоненту, 71-летнему Ариэлю Генри

Глава правительства Гаити Клод Жозеф заявил, что уходит в отставку после завершения спора по руководству государством. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно сообщению, Жозеф вчера, 18 июля, согласился уйти с поста, передав власть своему оппоненту, 71-летнему Ариэлю Генри, которого поддержало международное сообщество.

К слову, ранее Клод Жозеф утверждал, что Генри, которого уже покойный президент Жовенель Моиз назначил премьер-министром за два дня до убийства, еще не принял присягу и не имел права исполнять обязанности временного руководителя страны. Именно поэтому после убийства главы страны обязанности президента исполнял Клод Жозеф.

Как известно, Жозеф, который был министром иностранных дел в правительстве Моиза, исполнял обязанности премьер-министра до назначения Генри.

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Напомним, в ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити и открыла огонь по лидеру страны и его семье. Тот скончался от огнестрельного ранения.

Также стало известно о тяжелом ранении жены Жовенеля Моиза. Более того, некоторые СМИ распространили новость о том, что первая леди погибла, однако впоследствии оказалось, что врачам удалось вернуть ее к жизни. Сейчас ее состояние стабильное, она находится в больнице во Флориде (США).

Позже временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что перед смертью президента страны Жовенеля Моиза подвергли пытке. Он также пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве.

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