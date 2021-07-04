На Филиппинах разбился военный самолет с 85 людьми на борту

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Местные СМИ пишут о 40 спасенных из 85 человек, бывших в самолете

Филиппинский военный самолет C-130 разбился в провинции Сулу в воскресенье утром, на борту находилось 85 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Вооруженные силы Филиппин.

Командующий вооруженных сил страны генерал Сирилито Собежана рассказал, что сейчас идет спасательная операция.

Спасатели прилагают максимум усилий, чтобы спасти членов экипажа и людей, бывших на борту.

Местные СМИ пишут о 40 спасенных из 85 человек, бывших в самолете.

Причин авиакатастрофы пока не называют, известно лишь, что самолет упал при попытке приземлиться на острове Джоло.

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Ранее сообщалось, что в Кемеровской области в России разбился самолет L-410, на борту которого находились парашютисты. В результате инцидента есть погибшие и раненые.