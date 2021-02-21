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На Филиппинах более 50 тысяч человек эвакуировали из-за приближающегося шторма

Фото из открытых источников

Стихия может ослабнуть до выхода на сушу

В нескольких провинциях Филиппин власти эвакуировали 51 тысячу жителей из-за приближения шторма "Дуцзюань". Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что шторм достигнет побережья Филиппин завтра, 22 февраля. В то же время не исключено, что стихия ослабнет до тропической депрессии до выхода на сушу.

Известно, что в 19:00 по местному времени (13:00 по Киеву) эпицентр шторма находился на расстоянии 275 км к востоку от города Суригао, который расположен в провинции Северный Суригао. В то время шторм двигался на северо-запад со скоростью 25 километров в час. При этом скорость ветра шторма достигала 18 метров в секунду с порывами до 22 метров в секунду.

В целом тайфуны и тропические штормы регулярно происходят на Филиппинах с июня по декабрь, забирая сотни жизней и нанося ущерб на миллиарды долларов.

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Напомним, недавно в Украине в акваториях Черного и Азовского морей объявили штормовое предупреждение. Тогда спасатели предупредили о втором уровне опасности.

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