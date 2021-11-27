На ферме во Франции обнаружили вспышку птичьего гриппа

Любое перемещение домашней птицы вблизи границы с Бельгией запрещено

Как отмечается, сейчас этот случай анализирует французское агентство по пищевым продуктам, окружающей среде и гигиене и безопасности труда. Все птицы на пострадавшей ферме будут уничтожены.

В настоящее время на месте ЧП установлен 10-километровый периметр наблюдения. Любое перемещение домашней птицы в этом районе запрещено.

Федеральное агентство по безопасности питания Бельгии также приняло дополнительные меры предосторожности для городов де Пан, Верн, Альверингем и Попериндж. Частные владельцы в этих районах должны держать птиц в клетках, а выставки и продажи живой птицы запрещены.

Согласно данным французских властей, потребление мяса птицы и яиц не представляет опасности для людей.

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Напомним, ранее в Дании произошел вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на Индюшачьей ферме в центральной части страны. На ферме, расположенной в Слагельсе, находятся более 27,6 тысячи животных.