На Фарерских островах за ночь убили около 1500 дельфинов

Эта охота стала самым масштабным убийством китообразных из когда-либо зарегистрированных в мире

На Фарерских островах (автономный регион Дании) охотники загнали на мелководье и убили 1428 білобоких дельфинов. Об этом сообщает природоохранная организация "Sea Shepherd".

По данным зоозащитников, в воскресенье ночью охотники с помощью скоростных катеров и гидроциклов за несколько часов загнали большую стаю дельфинов до пляжа в селе Скалафьордур и убили почти всех из них.

Как отмечается, это самая большая охота на дельфинов на Фарерских островах, где традиционно разрешен китобойный промысел. По данным организации, до этого самым массовым считалось убийство 1200 черных дельфинов в 1940 году.

Как известно, на островах распространена традиция охоты на китов, в которой могут участвовать представители местных общин.

Организация Sea Shepherd, которая с 1980-х выступает за ее запрет, отметила, что нынешнее охота было нелегальным, ведь многие участники не имели лицензии на Фарерских островах выдают людям, прошедшим обучение из быстрого убивания дельфинов.

Фотографии и видеозаписи, сделанные той ночью, показывают, что многие раненые дельфины, выброшенные на берег, оставались живы и продолжали шевелиться.

Также кадры демонстрируют, что некоторые дельфины получили ранения от гребных винтов моторных лодок, из-за чего медленно и мучительно умирали.

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Напомним, ранее в Северном море у побережья Нидерландов нашли около сотни мертвых дельфинов, которых вымывало на берег в течение недели. Истинная причина массового выброса на берег животных остается загадкой.