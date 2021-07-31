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На Дальнем Востоке России разбился истребитель Су-35

Су-35С борт №07 красный в Раменском, июль 2013 г. russianplanes.net

Пилот смог катапультироваться

В Хабаровском крае РФ во время учебного полета разбился истребитель Су-35, предварительно установлено, что самолет упал в Охотское море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Согласно сообщению, самолет Су-35С выполнял плановые учебно-тренировочные полеты, когда случился отказ двигателя. 

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Известно, что пилоту удалось катапультироваться, его оперативно нашла поисковая группа и доставила на аэродром базирования. Сейчас никакой угрозы здоровью мужчины нет. 

Как отмечается, по предварительным данным, истребитель упал в акватории Охотского моря. Сейчас расследование всех обстоятельств инцидента комиссия Восточного военного округа. 

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Напомним, в начале июля в России на Камчатке перед посадкой упал в море пассажирский самолет Ан-26, на борту которого находились 28 человек.

 

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