На Барбадосе избрали первого президента: Им стала женщина

Президентом Барбадоса стала бывшая генерал-губернатор Сандра Мейсон

Парламент Барбадоса избрал первого президента островного государства, после того, как оно вышло из-под короны Великобритании. Об этом сообщает местное издание Kevz Politics.

Согласно сообщению, главой Барбадоса стала бывшая генерал-губернатор Сандра Мейсон. За решение избрать Мейсон лидером государства проголосовали обе палаты парламента.

Как отмечается, официальная церемония инаугурации первого президента островов запланирована на 30 ноября.

Справка:

Сандра Прунелла Мейсон (род. 17 января 1949 года, Сент-Филипп) – барбадосский общественный и политический деятель.

Она была практикующим адвокатом, которая выполняла функции судьи высокого суда в Сент-Люсии и судьи апелляционного суда в Барбадосе. Мейсон стала первой женщиной, допущенной к этой должности на Барбадосе.

Также занимала пост главы комиссии КАРИКОМ по оценке региональной интеграции, была первым магистратом, назначенным послом из Барбадоса, и первой женщиной, которая работала в апелляционном суде страны.

Сандра была назначена в состав арбитражного суда Секретариата Содружества и некоторое время исполняла обязанности генерал-губернатора Барбадоса. Она входит в десятку самых влиятельных женщин Барбадоса.

В конце 2017 года она была назначена восьмым генерал-губернатором Барбадоса, в должность вступила 8 января 2018 года. Одновременно со своим назначением Мейсон была награждена большим крестом Богоматери в Ордене Святого Михаила и Святого Георгия. Когда она вступила в должность генерал-губернатора, то стала канцлером и главной дамой Святого Андрея.

Новости по теме: Впервые в истории страны президентом Танзании стала женщина

Напомним, в сентябре 2020 года королеву Великобритании Елизавету II лишили власти на Барбадосе в Карибском море, из-за того, что в 2021 году, по случаю 55-летия независимости от Соединенного Королевства, остров официально стал республикой.