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На Бали произошло землетрясение: есть погибшие

Фото из открытых источников

Амплитуда землетрясения составляла 4,8 балла, а его глубина - 10 км.

На индонезийском острове Бали произошло землетрясение магнитудой 4,8. В результате стихийного бедствия погибли трое людей, среди них ребенок. Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение произошло в районе Карангасем и Бангли на восточной стороне острова. В результате стихийного бедствия погибли двое взрослых и трехлетняя девочка.

Согласно данным Геологической службы США, амплитуда землетрясения составляла 4,8 балла, а его глубина-10 км.

"Все пострадавшие от землетрясения были эвакуированы, а данные об ущербе все еще собираются агентством по смягчению последствий стихийных бедствий Бали", - заявил представитель Службы спасения Геде Дармада.

Отмечается, что людей эвакуировали через озеро, поскольку дорога в пострадавший район бала повреждена.

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Ранее сообщалось, что на канарском острове Ла-Пальма минувшей ночью произошло мощнейшее землетрясение с начала извержение вулкана Кумбре-Вьеха от 19 сентября.

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