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На австралийском острове Рождества миллионы красных крабов перекрыли дороги

На острове Рождества из леса вышли миллионы красных крабов BBC

Ежегодная миграция красных крабов начинается вскоре после первых ливней, которые открывают сезон дождей

На австралийском острове Рождества десятки миллионов красных крабов покрыли дороги и мосты во время их ежегодной миграции. Об этом сообщает ВВС

Отмечается, что крабы перемещаются из леса на берег на нерест. Для того чтобы защитить животных, дороги на их пути были перекрыты для автомобилей.

Как известно, ежегодная миграция красных крабов начинается вскоре после первых ливней, которые открывают сезон дождей.

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Напомним, ранее мы писали, что в центральной Японии на первом аукционе сезона продали огромного краба-стригуна за 5 млн йен (около 44 тысяч долларов США). Победную ставку за морского гиганта сделал шеф-повар из компании, которая управляет местными отелями с горячими источниками.

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