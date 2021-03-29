На Аляске в авиакатастрофе погиб самый богатый человек Чехии Петр Келлнер

Чешский миллиардер Петр Келлнер PPF Group

Кроме Келлнера, погибли еще четверо человек. Один пассажир выжил, но находится в больнице в тяжелом состоянии

На Аляске в авиакатастрофе погиб самый богатый человек Чехии, основатель международной инвестиционно-финансовой группы PFF Group, 56-летний миллиардер Петр Келлнер. Об этом сообщают Alaska's News Source.

Как отмечается, инцидент произошел в субботу, 27 марта, в районе ледника "Кник". Всего в результате крушения вертолета Airbus AS350 B3 погибли пятеро человек – Келлнер, еще один чех, два гида и пилот. Шестой пассажир находится в больнице в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняют.

The New York Times уточняет, что вертолет вылетел на экскурсию с местного горнолыжного курорта Tordrillo Mountain Lodge, но затем его обломки нашли возле ледника.

Справка:

Петр Келлнер (род. 20 мая 1964, Ческа-Липа, Чехословакия) – чешский финансист. Основатель и главный акционер PPF Group N. V.

PFF Group – международная инвестиционно-финансовая группа, которая инвестирует средства в предприятия банковского дела и финансовых услуг, телекоммуникаций, недвижимости, ритейла, страхования, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и биотехнологии.

В 1986 году Келлнер окончил Высшую школу экономики в Праге по специальности "Экономика промышленности".

Он заработал свой первый капитал в 1990-х годах после создания инвестиционного фонда, который он использовал для покупки контрольного пакета акций крупнейшей страховой компании страны.

С января 1998 по март 2007 года занимал должность главы правления компании PPF a.s. В группе PPF владел мажоритарной долей (94,25% акций холдинговой компании), руководил стратегическим развитием и общим направлением группы.

В 2008 году он владел 80% акций российской сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо".

В октябре 2020 года он приобрел крупный европейский вещатель Central European Media Enterprises за 1,1 млрд долларов, что вызвало опасения в Чехии, что сеть может потерять независимость, но Келлнер пообещал, что она сохранит свою объективность.

По оценкам Forbes состояние Келлнера насчитывает 17,5 млрд долларов.

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