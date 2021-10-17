На Афоне нашли двух пропавших без вести украинских паломников

Ekathimerini

Они затерялись в густом тумане и блуждали два дня

На Афоне нашли двух украинских паломников, которые пропали без вести с вечера пятницы. Об этом сообщил Ekathimerini.

Как отмечается, правоохранители нашли украинцев возле скита, принадлежащего монастырю большая Лавра.

Сейчас они находятся в хорошем состоянии. Паломников перевели в румынский монастырь для оказания первой помощи, поскольку они были истощены.

Известно, что двое украинцев разошлись с шестью другими соотечественниками в условиях густого тумана, а затем сбились с дороги. О пропавших сообщили в пятницу, 15 октября, вечером.

Также в спасательной операции приняли участие 14 полицейских, 8 пожарных из специального спасательного отделения службы, а также монахи, которые хорошо знают местность.

Напомним, что 15 октября вступило в силу соглашение, которое увеличивает срок безвизового пребывания украинцев в Сербии.

Так, в рамках безвизового режима поездок граждане Украины смогут находиться в Сербии в течение 180 дней.

А в Любушском воеводстве на западе Польши произошло ДТП в котором погибла девушка из Украины. Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Сообщается, что авария произошла между населенными пунктами Будзехув и Ясень. Водитель автомобиля Nissan-31-летний украинец, во время движения выехал на встречную полосу, съехал в ров и перевернулся.