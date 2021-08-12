На 76-м году жизни скончалась актриса сериала "Великолепный век"

Корреспондент

Смерть наступила в результате онкологического заболевания

На 76-м году жизни умерла турецкая актриса Сабина Тозия, сыгравшая Афиф Хатун в сериале "Великолепный век", от онкологического заболевания. Об этом сообщила ее коллега со съемочной площадки, исполнительница роли Хюррем Мерьем Узерли в Instagram.

"Я так тебя люблю. Мы работали вместе в трех потрясающих проектах: Великолепный век, Материнская рана и Мафия не может править миром. Вчера тебя не стало. Мое сердце разбито", - отметила Узерли.

Как сообщали СМИ, в начале 2021 года Тозии диагностировали опухоль головного мозга. Она перенесла операцию, которая прошла успешно, однако позже актрису парализовало.

Известно, что последним сериалом, в котором снималась Сабина, стал "Мафия не может править миром". Ее коллеги и съемочная команда выразили соболезнования относительно смерти актрисы в соцсетях.

Корреспондент

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