Мюнхен отменил нынешнюю рождественскую ярмарку из-за пандемии COVID-19

Сегодня еженедельный уровень заболеваемости в Баварии почти дважды больше общенационального показателя

Мюнхен первым в Германии отказалось от проведения Рождественского ярмарке. Об этом сообщает The Guardian .

"Драматическая ситуация в наших больницах и количество случаев инфицирования, что экспоненциально растет, не оставляют мне другого выбора: к сожалению, рождественская ярмарка в Мюнхене не может состояться в этом году. Это было бы безответственным решением на фоне пандемии коронавирус", - заявил мэр города Дитер Райтер.

К слову, "Детский рынок Христа" стал первым из крупнейших и самых популярных, который закроют уже в текущем году.

Согласно данным Института Роберта Коха, сегодня еженедельный уровень заболеваемости в Баварии почти в два раза больший от общенационального показателя.

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Напомним, украинцы традиционно отдыхать на Новый год и Рождество, но выходные выйдут с разрывом. Таким образом январь начнется с двух длительных уикендов подряд - 1, 2 и 3 января, а также 7, 8 и 9 января.

Кроме того, католическое Рождество 25 декабря выпадает на субботу, поэтому украинцев ждет дополнительный выходной – в понедельник, 27 декабря.