Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей российскую вакцину "Спутник V"

В Мьянме одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в январе в страну уже доставили первые двести доз препарата для прохождения процедуры регистрации.

Об этом военно-дипломатический источник сообщил "Интерфаксу".

По словам источника, решение об ускоренной регистрации российского препарата было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Таким образом, Мьянма стала 21-ой страной, которая зарегистрировала "Спутник V". До этого ее уже одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.