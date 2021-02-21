"Мы потеряли улицы": Тихановская заявила о временном поражении оппозиции в Беларуси

Светлана Тихановская фото - DW

Оппозиционер надеется на возобновление протестов весной

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что оппозиция в ее стране "потеряла улицы" и не имеет возможности бороться с насилием режима против протестующих. Об этом она сообщила в интервью Le Temps.

По словам Тихановской, "белорусы устали и боятся", но она надеется, что акции протеста возобновятся весной. "Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих – у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли", – сказала политик.

В то же время она добавила, что сейчас предпринимаются попытки связать различные оппозиционные объединения – на уровне врачей, учителей и экссиловиков. "Наша стратегия заключается в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению – до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной", – добавила Тихановская.

Новости по теме: Президент Литвы выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Напомним, недавно Светлана Тихановская выступила с обращением к Верховной Раде Украины, во время которого попросила поддержать демократическую Беларусь и выразила надежду на встречу с руководством нашего государства. Тогда оппозиционерка высказалась о поддержке территориальной целостности Украины.