"Мы очень близки". Путин завершил переговоры с Лукашенко: О чем говорили

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото из открытых источников

После официальных переговоров президенты покатались на лыжах и устроили совместный обед

Президент России Владимир Путин завершил в Сочи переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко. После официальной части политики отправились на совместный отдых. Об этом сообщают издания "Дождь" и TUT.by.

Переговоры между двумя президентами длились чуть больше часа. В ходе этого Лукашенко поблагодарил Путина за помощь в получении вакцины от коронавируса, а также за вклад в экономику страны. При этом Лукашенко добавил, что в марте Беларусь начнет изготавливать собственную вакцину. Ее планируют представить этой осенью.

В свою очередь Путин назвал Россию крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси и мощным инвестором. В частности, политик напомнил о совместном проекте стран – Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). По словам Путина, Беларусь и Россия имеют большой объем гуманитарных связей.

"Что тут говорить. Мы очень близкие люди, близкие народы, культура, язык, религия, общая история", – заявил российский президент.

По данным СМИ, после завершения переговоров Путин предложил Лукашенко покататься вместе на лыжах. А через некоторое время в сети появились фотографии с отдыха президентов.

Впоследствии политики отправились на совместный обед.

Напомним, перед этим Лукашенко прокомментировал встречу с Путиным и заявил, что Беларусь и Россия дорабатывают последние шаги, необходимые для интеграции двух стран.