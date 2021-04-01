Может иметь до 40 мутаций: В Африке обнаружили новый вариант коронавируса

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Африка приближается к третьей волне коронавируса

В Африканском центре по контролю и профилактике (Africa CDC) заболеваний заявили об обнаружении нового варианта коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, впервые новый вариант обнаружили у граждан Танзании, приехавших в Анголу. Сейчас вирус изучают в одной из лабораторий в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

По словам руководителя Africa CDC Джона Нкенгасонга, новый вариант уже "дает повод для беспокойства", поскольку пока нет данных, действуют ли на него разработанные вакцины.

Кроме этого, Нкенгасонг отметил, что Танзания, откуда, вероятно, началось распространение нового варианта, с середины прошлого года не предоставляет данных относительно заболеваемости COVID-19.

В стране также позже ввели ограничительные меры для борьбы с пандемией, и они не были достаточно жесткими. Нкенгасонг утверждает, что Африка "медленно движется в сторону третьей волны" пандемии.

Согласно данным Africa CDC, случаи заражения британским, более заразным вариантом коронавируса B.1.1.7., а также южноафриканским вариантом B.1.3.5.1. были зафиксированы в 18 различных африканских странах. В то же время особенно сильный рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Центральной, Восточной и Северной Африке.

Напомним, недавно во Франции обнаружили штамм коронавируса с новыми изменениями, которые могут сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к разработанным вакцинам.