Морозы в Европе: Впервые за много лет замерзло Балтийское море

Фото из открытых источников

Побережье на сотни метров в ширину сковал лед

Балтийское море из-за сильных морозов впервые за десятки лет замерзло. Об этом сообщает Euronews.

Как отмечается свидетелями редкого явления стали жители польского курортного городка Мендзыздрое.

Побережья Балтийского моря на сотни метров в ширину оказалось подо льдом, образовав живописные и редкие пейзажи.

"Зимой обычно едут в горы, а не на море, но это действительно впечатляет. Я не ожидала такого явления и приятно удивлена", - отметила очевидица.

При этом добавляется, что полюбоваться красотой спешат и жители соседних районов. Поскольку, по их словам, такого явления они не видели как минимум 25 лет.

Кроме этого, льдом Балтийское море покрылось и в Калининградской области Российской Федерации. В частности, оно не замерзало там из-за мягкого климата. А вот для северных районов Балтийского моря, в частности, Ботнического залива, у побережья Швеции и Финляндии, такое явление вполне вероятно.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде снег "зацвел" зеленым и малиновым цветами. Это произошло из-за развития в снегу микроскопических водорослей.