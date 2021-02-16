Морозы в Европе: Впервые за много лет замерзло Балтийское море
Побережье на сотни метров в ширину сковал лед
Балтийское море из-за сильных морозов впервые за десятки лет замерзло. Об этом сообщает Euronews.
Как отмечается свидетелями редкого явления стали жители польского курортного городка Мендзыздрое.
Побережья Балтийского моря на сотни метров в ширину оказалось подо льдом, образовав живописные и редкие пейзажи.
"Зимой обычно едут в горы, а не на море, но это действительно впечатляет. Я не ожидала такого явления и приятно удивлена", - отметила очевидица.
При этом добавляется, что полюбоваться красотой спешат и жители соседних районов. Поскольку, по их словам, такого явления они не видели как минимум 25 лет.
Кроме этого, льдом Балтийское море покрылось и в Калининградской области Российской Федерации. В частности, оно не замерзало там из-за мягкого климата. А вот для северных районов Балтийского моря, в частности, Ботнического залива, у побережья Швеции и Финляндии, такое явление вполне вероятно.
Ранее сообщалось, что в Антарктиде снег "зацвел" зеленым и малиновым цветами. Это произошло из-за развития в снегу микроскопических водорослей.