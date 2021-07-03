Мороженое, ячмень и корма: РФ расширила перечень запрещенных для ввоза из Украины товаров

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Запрет на ввоз из Украины ряда товаров действует в России с 2018 года

Россия расширила перечень продуктов, которые запрещены для ввоза на территорию РФ из Украины: туда попало мороженое, минеральная вода, пальмовое масло и другие продукты. Об этом говорится в постановлении, размещенной на сайте российского правительства.

В частности, в документе, который подписали еще 28 июня, расширяется перечень продуктов, которые нельзя ввозить на территорию России из Украины.

Речь идет о мороженом и других видах пищевого льда, газированной воде с сахаром и минеральной воде, различных подсластителях и вкусовых добавках. Также в Россию нельзя будет ввозить готовые супы и бульоны, а также различные заготовки для их приготовления.

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Новые правила также касаются ячменя, пальмового масла, какао-пасты, соусов (кетчупа, майонеза).

Запрещенными также стали мясные консервы и субпродукты, попкорн, мюсли.

Кроме продуктов, которые употребляют люди, ограничения также касаются и ввоза кормов для животных.

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Напомним, с декабря 2018 года Россия запретила ввоз на свою территорию ряда товаров, страной происхождения которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины.

К слову, недавно также Беларусь ввела на 6 месяцев режим индивидуального лицензирования для импорта ряда украинских товаров.