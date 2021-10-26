Молдова заключила новый контракт на поставку газа
Компания Vitol выиграла тендер, объявленный государственным холдингом Energocom
Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Согласно договору, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в страну будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива. Об этом сообщает Point.
По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник, 26 октября, утром государственным холдингом Energocom.
Как отметили в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки.
Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа.
Пока других деталей сделки не сообщаются.
Как сообщалось ранее, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности из-за кризис в газовом секторе.
Таким образом, правительство страны подготовило альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.