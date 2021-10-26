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Молдова заключила новый контракт на поставку газа

Фото из открытых источников

Компания Vitol выиграла тендер, объявленный государственным холдингом Energocom

Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Согласно договору, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в страну будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива. Об этом сообщает Point.

По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник, 26 октября, утром государственным холдингом Energocom.

Как отметили в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки.

Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа.

Пока других деталей сделки не сообщаются.

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Напомним, ранее мы писали, что Евросоюз готов предоставить правительству Молдовы всю возможную техническую и финансовую помощь в преодолении энергетического кризиса и в определении возможностей для диверсификации энергоснабжения.

Как сообщалось ранее, комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы ввела режим повышенной готовности из-за кризис в газовом секторе.

Таким образом, правительство страны подготовило альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

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