Молдова заключила новый контракт на поставку газа

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Компания Vitol выиграла тендер, объявленный государственным холдингом Energocom

Молдавский государственный холдинг Energocom заключил контракт на пробную поставку газа с нидерландской компанией Vitol. Согласно договору, в течение завтрашнего дня, 27 октября, в страну будет поставлено 1 млн кубических метров голубого топлива. Об этом сообщает Point.

По данным издания, компания Vitol выиграла тендер, объявленный во вторник, 26 октября, утром государственным холдингом Energocom. Как отметили в Агентстве публичной собственности Молдовы, нидерландский поставщик предложил лучшие условия поставки. Согласно контракту, в течение 27 октября нидерландская компания поставит в Молдову 1 млн кубометров газа. Пока других деталей сделки не сообщаются.

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