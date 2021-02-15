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Молдова продлила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения

Фото из открытых источников

Также в стране ввели некоторые дополнительные ограничения

Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья Молдовы решила продлить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения до 15 апреля 2021 года. Об этом сообщает Newsmaker

Согласно сообщению, комиссия отметила, что за последнюю неделю в стране число случаев заражения за день выросло на 17,9%. Также в течение последних двух недель в 29 населенных пунктах объявили красный код эпидемиологической опасности.

Как отмечается, к уже существующим правилам безопасности (ношение маски, соблюдение дистанции и обработка дезинфицирующим средством) добавили несколько новых. Теперь на выходных в стране снова будут закрывать торговые центры, а в некоторые дни и рынки.

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Кроме этого, власти решили сократить разрешенное количество гостей в ресторанах и кафе с 50 до 20 человек. Кинотеатры, клубы и дискотеки дальше не будут работать.

Еще одно нововведение касается работы транспорта: в городском, междугороднем и международном транспорте пассажиры должны занимать не более половины мест. Речь идет об автобусах, троллейбусах, маршрутках и поездах. В магазинах допустимое количество посетителей рассчитывается так, чтобы на каждого человека приходилось не менее 4 м2 свободной площади.

Также центральные органы власти продолжат работу по специальному графику - с 7:30 до 16:00 с перерывом на обед с 12:00 до 12:30.

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Напомним, ранее Конституционный суд Молдовы признал незаконным особый статус русского языка в стране. 

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