Молдова первой в Европе получила COVID-вакцину в пределах COVAX

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Пока не известно, какой именно препарат доставили в страну

Молдова первой из стран Европы получила партию COVID-вакцин, которую доставили в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел страны и исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой.

"Молдова рада приветствовать в Кишиневе 14 400 доз вакцин, первую партию, которая была отгружена и доставлена через COVAX", – говорится в заметке.

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Однако Чокой не уточнил, препараты какого именно производителя были доставлены в Молдову. Предварительный план COVAX предусматривает, что страна получит 108 тысяч доз от AstraZeneca и 24,5 тысячи доз от Pfizer до конца мая.

Напомним, в конце февраля глобальная инициатива COVAX начала доставку вакцины от коронавируса COVID-19, первой страной, получившей препарат, стала Гана.