home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Молдова объявила режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе

Фото из открытых источников

Правительство страны готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией

Комиссия по чрезвычайных ситуаций Молдовы ввела режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе. Об этом сообщает Point.

"Мы объявляем НС, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", - сказал министр инфраструктуры и регионального развития Андрея Спину.

Он также добавил, что правительство страны планирует разработать систему компенсации для граждан и продолжает переговоры по обеспечению газом.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию проверить резервы природного газа компаний сектора.

"Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов", - отметила она.

В частности, премьер добавила, что правительство сегодня готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

По словам Гаврилиці, Молдова ведет переговоры с "Газпромом", однако российская газодобывающая и газораспределительная монополия имеет несколько другие требования и ожидания, когда страна планируют продлить контракт на тех условиях, которые существовали и раньше.

Новости по теме: Рост цен на электричество и газ, вывоз леса. Что значат решения саммита Украина-ЕС по энергетике и экономике

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского Союза.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

На Донбассе один военнослужащий получил ранения, - ООС Сутки на Донбассе: В результате обстрелов погиб военный, еще один ранен Сутки на Донбассе: НВФ восемь раз нарушили режим "тишины" Сутки на Донбассе: НВФ 8 раз нарушили режим "тишины", двое военных ранены

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект