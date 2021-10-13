Молдова объявила режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе

Правительство страны готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией

Комиссия по чрезвычайных ситуаций Молдовы ввела режим повышенной готовности из-за кризиса в газовом секторе. Об этом сообщает Point .

"Мы объявляем НС, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан", - сказал министр инфраструктуры и регионального развития Андрея Спину.

Он также добавил, что правительство страны планирует разработать систему компенсации для граждан и продолжает переговоры по обеспечению газом.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что планирует попросить Комиссию проверить резервы природного газа компаний сектора.

"Кроме того, мы обсудим, в какой степени мы можем увеличить компенсации и помощь в холодный период года, чтобы быть готовыми компенсировать возможное повышение тарифов", - отметила она.

В частности, премьер добавила, что правительство сегодня готовит альтернативные сценарии, которые включат импорты газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

По словам Гаврилиці, Молдова ведет переговоры с "Газпромом", однако российская газодобывающая и газораспределительная монополия имеет несколько другие требования и ожидания, когда страна планируют продлить контракт на тех условиях, которые существовали и раньше.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что контракт Венгрии и России на поставки газа в обход Украины не нарушает законодательство Европейского Союза.