Молдова на год перекроет дорогу, которая соединяет Украину и Румынию

Покрытие на платных дорогах должно быть идеальное Фото из открытых источников

Ремонт дороги начинается 19 июля

В Молдове в связи с ремонтными работами на год перекроют движение на участке трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Об этом сообщает Newsmaker.

Государственная администрация дорог Молдовы объявила, что с 19 июля начнется ремонт моста, который продлится до конца июня 2022 года.

Таким образом, с 19 июля в год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией, и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары, и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправляют по трассам R4 R6 - Гояны - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны.

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать участок ремонтируемой дороги.

Ранее сообщалось, что селевой поток сошел на участок трассы Киев – Чоп возле поселка Сколе Львовской области. Движение по дороге через камни и грязь затруднено.