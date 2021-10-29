Молдова договорилась с Россией о продлении газового контракта на 5 лет

Россия назвала эти условия "взаимовыгодными"

Молдова договорилась с российским "Газпромом" о продлении предыдущего контракта еще на пять лет на основе формулы цены, предложенной молдавской стороной. Об этом говорится на сайте компании.

Как отмечается, на переговорах в Санкт-Петербурге стороны договорились о формуле цены, образовавшейся в компании "Модовагаз". Кроме того, достигнута договоренность о необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей.

Отмечается, что предварительный контракт между "Газпромом" и "Молдовагаз" будет продлен на пять лет. При этом российская сторона согласилась с предложенной молдавскими представителями формой цены.

Детали сделки не раскрываются. Известно, что поставки в рамках нового контракта начнутся с 1 ноября 2021 года.

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Как сообщалось ранее, российский "Газпром" выдвинул Молдове предложение изменить свое соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом и отложить реформирование энергетического рынка в обмен на поставки дешевого газа. Также "Газпром" хочет, чтобы Молдова отложила реформирование энергетического рынка.