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Moderna создала вакцину против "южноафриканского" штамма COVID-19

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

Компания планирует оценить три варианта прививок

Компания Moderna разработала обновленную версию своей вакцины против COVID-19, которая должна бороться с "южноафриканским" штаммом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что препарат уже отправили в Национальный институт здравоохранения США для клинических испытаний. Сами исследования будет проводить и финансировать Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний страны.

Всего компания планирует оценить три варианта прививок, которые усиливают ответ иммунитета: новую вакцину в дозе 50 мкг и ниже; мультивалентний препарат mRNA-1273.211, который совмещает вакцину против обычного штамма COVID-19 и новую разработку, – в дозе 50 мкг и ниже; и третью дозу обычной вакцины в качестве усилителя в дозе 50 мкг.

Также Moderna проанализирует эффективность нового и предыдущего препарата во время вакцинации людей, которые не болели COVID-19. Таким людям вводить две дозы вакцины по 100 мкг и ниже. Известно, что сейчас вакцину компании Moderna вводят две дозы по 100 мкг каждая.

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Напомним, не так давно в компании Moderna заявили, что их вакцина против коронавируса вероятно будет защищать человека от болезни в течение нескольких лет. Тогда там пообещали доказать, что вакцина будет эффективной и против нового штамма COVID-19.

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