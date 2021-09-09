home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Moderna разрабатывает однодозовую вакцину от COVID-19 и гриппа

REUTERS

Новый препарат можно будет использовать для бустерной дозы

Фармацевтическая компания Moderna сообщила о разработке единой вакцины против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. Об этом сообщает Reuters.

"Мы считаем, что перед нами открываются очень большие возможности, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективную противореспираторную ежегодную вакцину", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Как отмечается, аналитики и инвесторы в сфере охраны здоровья заявили, что Moderna и Pfizer, а также немецкий партнер по производству вакцин BioNTech SE, уже ожидают миллиарды долларов от бустерных прививок COVID-19. При этом они подчеркнули, что добавление вакцины от гриппа и других заболеваний может еще больше увеличить эти доходы.

Новости по теме: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer или Moderna: Что известно о влиянии COVID-вакцин на организм и как выбрать оптимальный препарат

Напомним, ранее компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытание своей комбинированной вакцины, которая должна защищать и от гриппа, и от коронавируса.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект