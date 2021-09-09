Moderna разрабатывает однодозовую вакцину от COVID-19 и гриппа

Новый препарат можно будет использовать для бустерной дозы

Фармацевтическая компания Moderna сообщила о разработке единой вакцины против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа. Об этом сообщает Reuters .

"Мы считаем, что перед нами открываются очень большие возможности, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективную противореспираторную ежегодную вакцину", - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель.

Как отмечается, аналитики и инвесторы в сфере охраны здоровья заявили, что Moderna и Pfizer, а также немецкий партнер по производству вакцин BioNTech SE, уже ожидают миллиарды долларов от бустерных прививок COVID-19. При этом они подчеркнули, что добавление вакцины от гриппа и других заболеваний может еще больше увеличить эти доходы.

Напомним, ранее компания Novavax Inc объявила о начале раннего испытание своей комбинированной вакцины, которая должна защищать и от гриппа, и от коронавируса.