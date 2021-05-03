Moderna предоставит 500 млн доз COVID-вакцины инициативе COVAX

Вакцина от коронавируса компании Moderna Zuma Press

В этом году поступит лишь небольшая часть грузов

Американская компания Moderna Inc. согласилась предоставить 500 млн доз своей вакцины от коронавируса COVID-19 международной инициативе COVAX. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению, Moderna Inc. присоединяется к разработчикам, в частности AstraZeneca Plc, Pfizer Inc. и Johnson & Johnson, в поставках препаратов инициативе COVAX, что столкнулась с неудачей в своих попытках помочь странам с низким уровнем дохода.

Новости по теме: Еврокомиссия рекомендовала членам ЕС разрешить въезд вакцинированных туристов

Известно, что COVAX столкнулась с проблемами финансирования, задержками доставки и другими препятствиями в рамках кампании уменьшение разрыва в доступности вакцин.

Как отмечается, поставки РНК-вакцины от Moderna до COVAX должны начаться в четвертом квартале. В 2021 году будут доступны 34 млн доз, а уже в следующем году американский производитель обеспечит доступ к 466 млн доз COVID-вакцины.

Новости по теме: В Чехии с июня COVID-прививки начнут делать всем желающим

Напомним, на прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса от компании Moderna для экстренного применения.